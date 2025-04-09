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Çanakkale’de bir köyde daha şap karantinası uygulanmaya başlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, şap hastalığı şüphesiyle Ahlatlıburun köyünde faaliyet gösteren bir işletmedeki hayvanlard...