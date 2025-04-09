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Çanakkale’de bir köyde daha şap karantinası uygulanmaya başlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, şap hastalığı şüphesiyle Ahlatlıburun köyünde faaliyet gösteren bir işletmedeki hayvanlard...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de bir köyde daha şap karantinası uygulanmaya başlandı haberi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, şap hastalığı şüphesiyle Ahlatlıburun köyünde faaliyet gösteren bir işletmedeki hayvanlardan numune alındı.

Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulgularının kesinlik kazandığı belirlendi. Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına gidildi.

Şap hastalığı tespit edilen işletmedeki ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Aynı ilçeye bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede 7 Nisan'da şap hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatılmıştı.

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