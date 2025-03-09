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Çanakkale’de darbedilen kişi hayatını kaybetti haberi

- Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de darbedilen kişi hayatını kaybetti haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde darbedildikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Ayran (60), Küçükkuyu beldesinde bir restoranın önünde tartıştığı kişilerce darbedildi. Daha sonra restorana giren Ayran, bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine restorana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B, Ş.T, S.A, ve K.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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