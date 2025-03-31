Çanakkale’de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı haberi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Eceabat'tan Kumköy istikametine giden Tayfur Ö. idaresindeki 17 PH 070 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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