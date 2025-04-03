HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı haberi

Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı haberi

- İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Haberler

Kocaeli’de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 08:50

Kocaeli’de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi haberi

Şişli’de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 08:04

Şişli’de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı haberi

Bursa’da oto tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 06:00

Bursa’da oto tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi

Edirne’de polislerin rol aldığı tiyatro oyunu duygulandırdı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 20:10

Edirne’de polislerin rol aldığı tiyatro oyunu duygulandırdı haberi

Bursa’da karşı şeride geçerek otomobile çarpan ambulanstaki 4 kişi yaralandı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 19:54

Bursa’da karşı şeride geçerek otomobile çarpan ambulanstaki 4 kişi yaralandı haberi

Uludağ’da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 17:04

Uludağ’da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı haberi

Boykot çağrısına rağmen marketlerde hareketlilik sürüyor haberi Boykot çağrısına rağmen marketlerde hareketlilik sürüyor haberi Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler anıldı haberi Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler anıldı haberi