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Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.Merkeze bağlı Halileli köyünde iki ayrı evde hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonu...