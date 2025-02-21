Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi

Çanakkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Halileli köyünde iki ayrı evde hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonunda hırsızlık şüphelileri B.Z. (48) ve E.S. (37) olduklarını belirlendi.
Yakalanan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 matkap, televizyon, çift hoparlör, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, motorlu testere ve bavul ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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