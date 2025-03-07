SON DAKİKA
Edirne’den kısa kısa haberi
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi
Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi
Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi
Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi
Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi

Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Flört Şiddeti" paneli düzenlendi.Panelin açılış konuşmalarını, Çanakkale Barosu Y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İrem Yüzer Gül ve ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten gerçekleştirdi.

Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Yeşim Şimşek, Klinik Psikolog Esra Cebbar ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Bek konuşmacı olarak yer aldığın panelin ardından Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Av. Deniz Hazal Uysal, Baro Başkan Yardımcısı Av. Eyüp Algül ve Prof. Dr. Pelin Kanten tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

İlgili Haberler

Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:10

Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi

Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:10

Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi

Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:04

Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi

İstanbul Müftülüğü mobil araçla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:54

İstanbul Müftülüğü mobil araçla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor haberi

Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:44

Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:40

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Sahte içkiler hücreleri yavaş yavaş öldürüyor haberi Sahte içkiler hücreleri yavaş yavaş öldürüyor haberi İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi