Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan asayiş bot timi göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eceabat ilçesindeki Kabatepe Jandarma Karakolu'nda göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni tim sayesinde kıyılarda ulaşılması zor olan bölgelere denizden erişim imkanı kazanılarak sit alanlarının korunması, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, usulsüz avlanma ve kayıp şahıs olayları gibi durumlara daha hızlı müdahale edebileceği ifade edildi.