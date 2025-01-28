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Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi
B2Press, 2024’te avro bazında yüzde 90 büyüdü haberi
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul’daki yeni binasının açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı haberi
“Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası” Kocaeli’de başladı haberi
Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Bursa’da meydana gelen depreme ilişkin konuştu haberi
Trakya Üniversitesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
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TÜ’de “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” düzenlendi haberi
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Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale’de hakkında kayıp ihbarında bulunulan çocuk, jandarma tarafından ormanlık alanda uyurken bulundu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumkale köyünde 14 yaşındaki B.H.E'nin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İz takip köpeğiyle arazide arama yapan ekipler, çocuğu ormanlık alanda uyurken buldu. Sağlık kontrollerinin arından çocuk, ailesine teslim edildi.

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