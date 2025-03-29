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Çanakkale’de kayıp lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan lise öğrencisi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'nin (16) dünden bu yana eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de kayıp lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan lise öğrencisi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'nin (16) dünden bu yana eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayşegül K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Ayşegül K'nin okulunun çevresi, evinin yakınları ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

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