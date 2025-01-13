Çanakkale’de Kocabaş Çayı’nın debisi yükseldi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kocabaş Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle iki köy yolu ulaşım kapandı.

Çan ile Bilaller köyü ortasında ulaşımın sağlandığı yol, sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine sular altında kaldı.

Çaydaki taşkın nedeniyle Bilaller ve Söğütalan köylerine ulaşım kapandı. Her iki köye gitmek isteyen sürücülerin, Göle köyü üzerinden ulaşım sağlamaları istendi.