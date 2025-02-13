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Çamlıca Kulesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı haberi
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi’nin çevresi dronla görüntülendi haberi
Esenyurt Belediyesince depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri depolarda bırakıldı haberi
Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı haberi
Abdi İbrahim, Japon ilaç şirketi Rohto Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması imzaladı haberi
Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi
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Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı haberi
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Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı haberi

Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi koordinesinde yapılan sanal devriye çalışması kapsamında, 26 yaşındaki S.S'nin 19 AAB 369 plakalı motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

Polis, yakaladığı şüpheliye “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu ile “çevredekileri rahatsız edecek derecede egzoz kullanmak” ve “farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak” ihlallerinden toplam 14 bin 69 lira ceza uyguladı.

Zanlının motosikleti ise trafikten men edildi.

Trafik

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