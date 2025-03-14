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Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi haberi
Kırklareli Valisi Turan, tedavi gören hastaları ziyaret etti haberi
Bursa’da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı haberi
Bilecik’te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı haberi
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Çanakkale’de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 zanlı yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.Barbaros Mahallesi'nde bulunan otelde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Y. bıçakla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 zanlı yakalandı haberi

Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan otelde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Y. bıçaklandı, İ.Y'nin ise aldığı balyoz darbesi nedeniyle parmakları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen B.E, Y.E, İ.C.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y. ve T.C. ile hastanelerdeki tedavileri tamamlanan Ş.Y. ve İ.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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