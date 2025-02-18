Çanakkale’de palet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yeni Sanayi Bölgesi Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde Onur Uygun'a ait ahşap palet üretim atölyesinde yangın çıktı.
Devriye gezen ekiplerin yangını fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Yangının atölye içinde bulunan ofis bölümünde, işçilerin kullandığı sobadan çıktığı tahmin ediliyor.
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