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Çanakkale’de palet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Bursa’da “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı haberi
Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi
BKM’nin çocuk oyunu “Kadife Tavşan”, 23 Şubat’ta sahnelenecek haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı’nda dijital dönüşümün ve yapay zekanın önemini anlattı haberi
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Sakarya’da çevre farkınladığı için “Bu Şehir Hepimizin” kampanyası başlatıldı haberi
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Çanakkale’de palet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Yeni Sanayi Bölgesi Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde Onur Uygun'a ait ahşap palet üretim atölyes...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de palet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yeni Sanayi Bölgesi Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde Onur Uygun'a ait ahşap palet üretim atölyesinde yangın çıktı.

Devriye gezen ekiplerin yangını fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının atölye içinde bulunan ofis bölümünde, işçilerin kullandığı sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

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