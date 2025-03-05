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Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
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Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı dolayısıyla ürün ve risk esaslı gıda denetimleri gerçekleştirildi.Organize Sanayi Bölgesinde unlu mamul, pasta ve dondurma üretimi yapan bir işletmeye gerçekleştirilen d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı dolayısıyla ürün ve risk esaslı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesinde unlu mamul, pasta ve dondurma üretimi yapan bir işletmeye gerçekleştirilen denetimde üretim alanları, hijyen kuralları ve genel kontroller yapıldı.

Ekipler, üretim yerlerinde hammadde, son ürün ve ambalaj materyallerinin kontrolleri, hijyen ve asgari teknik koşulların uygunluğu, kayıt kapsamındaki işletmelerin belgelerinde yer alan faaliyet alanlarına uygun üretim yapılıp yapılmadığının yanı sıra ramazan paketi ve kolisi adı altında satışa sunulan ürünlerin paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerinin uygunluğu denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince ürün ve risk esaslı gerçekleştirilen denetimlere ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ile 81 ilde eş zamanlı olarak ramazan ayı süresince denetimler yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde un ve unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri ve tatlılar, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere üretim yapan işletmelerin kontrol edildiğini belirten Demirhan, “Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. 2024 yılında Türkiye genelinde 782 bin 250 işletmede 1 milyon 329 bin 758 adet denetim yapılmıştır. 2024 yılında Çanakkale ilimiz genelinde yaklaşık 9 bin adet gıda işletmesinde 14 bin 346 denetim yapılmış ve 742 adet numune analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. En büyük denetçi tüketicidir diyoruz. Tüketicilerimizden gıda ile ilgili gördükleri olumsuzlukları 174 ALo Gıda Hattı'na bildirmelerini rica ediyoruz.” diye konuştu.

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