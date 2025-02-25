Çanakkale’de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alaeddin ile Yazıcızade mahallelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, operasyonda sahte alkol satışı yaptıkları iddia edilen P.Ü ile S.Ö'yü yakaladı.
Çok sayıda sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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