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Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi
Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi
18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi
Çanakkale’de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Sultanbeyli’de çocukların isteği üzerine sokaktaki karları temizlemeyen belediye personeli ödüllendirildi haberi
9. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası haberi
Sakarya’da kar nedeniyle orman yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı haberi
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Çanakkale’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Alaattin Erkul idaresindeki 16 CFV 60 plakalı otomobil, Nusratlı mevkisinde sürücüs...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Alaattin Erkul idaresindeki 16 CFV 60 plakalı otomobil, Nusratlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Alaattin Erkul yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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