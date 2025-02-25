Çanakkale’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Alaattin Erkul idaresindeki 16 CFV 60 plakalı otomobil, Nusratlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Alaattin Erkul yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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