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Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de 11 Ocak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, R.I'nın yöneticisi olduğu, silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.I, Ş.Ç, S.B, C.I. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe “nitelikli yağma”, “yağma” ve “tefecilik” suçlarından tutuklanırken, A.İ.I, Ö.S, Z.Ç, O.K. ve A.S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I'nın yöneticisi olduğu suç örgütü üyelerine yönelik 36 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş; 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapu ile 3 parça halinde tarihi eser niteliğindeki malzeme, örgütsel verilerin yer aldığı 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirilmişti.

Suç

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