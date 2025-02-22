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Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
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Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe beldesinde, süt ineklerinin satışa sunulduğu mezat gerçekleştirildi.Evreşe Belediyesi ile özel bir firmanın işbirliğiyle, beldedeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde gerçekleştirilen mezata, yurdu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe beldesinde, süt ineklerinin satışa sunulduğu mezat gerçekleştirildi.

Evreşe Belediyesi ile özel bir firmanın işbirliğiyle, beldedeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde gerçekleştirilen mezata, yurdun çeşitli noktalarından gelen besiciler katıldı.

En az 5 inek alınması şartı olan organizasyonda, 514 ila 660 kilogram ağırlığındaki süt inekleri satışa sunuldu.

Mezatta en ucuz inek 145 bin, en pahalısı ise 225 bin liradan alıcı buldu.

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