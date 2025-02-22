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Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi
Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
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Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tır şarampole devrildi.Gelibolu yönünden Keşan istikametine giden Ş.K. idaresindeki 33 ALJ 845 plakalı tır, Gelibolu-Keşan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tır şarampole devrildi.

Gelibolu yönünden Keşan istikametine giden Ş.K. idaresindeki 33 ALJ 845 plakalı tır, Gelibolu-Keşan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırda hasar oluştu.

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