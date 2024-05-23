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Çanakkale’de Türk Mutfağı Haftası: Keşkek Şöleni

Çanakkale'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, yöresel keşkek tanıtıldı.

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Çanakkale’de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü keşkeğin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen hafta dolayısıyla Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Çanakkale Ticaret Borsası destekleriyle Yıldız Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Kordon Boyu’nda yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinliğe Vali İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hüseyin Şevik, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Erdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Çanakkale'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, yöresel keşkek tanıtıldı.

İkram edilen keşkeğin tadına bakıp bu yemek hakkında şeflerden bilgi alan Vali Aktaş, keşkek dağıtım etkinliğine katkı sunanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hazırlanan keşkeğin vatandaşlara ikram edilmesiyle etkinlik sona erdi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çanakkale
Türk Mutfağı Haftası

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