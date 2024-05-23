Çanakkale’de Türk Mutfağı Haftası: Keşkek Şöleni

Çanakkale’de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü keşkeğin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen hafta dolayısıyla Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Çanakkale Ticaret Borsası destekleriyle Yıldız Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Kordon Boyu’nda yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinliğe Vali İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hüseyin Şevik, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Erdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABER Bilecik’te 2 Hükümlü Yakalandı Çanakkale'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, yöresel keşkek tanıtıldı.

İkram edilen keşkeğin tadına bakıp bu yemek hakkında şeflerden bilgi alan Vali Aktaş, keşkek dağıtım etkinliğine katkı sunanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hazırlanan keşkeğin vatandaşlara ikram edilmesiyle etkinlik sona erdi.