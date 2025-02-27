Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 217,71 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.