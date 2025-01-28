SON DAKİKA
Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi
IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi
IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezi ve Ezine ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği eşliğinde adreslerde yapılan aramada, 6 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu madde, 854 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi ile 37 bin 185 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, E.H, Y.U, H.A, V.A, B.H, V.Ş, Y.T, S.E.G, F.C.U çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.B. ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler

Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 23:06

Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi

Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 20:48

Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi

Kocaeli’den kısa kısa haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 18:44

Kocaeli’den kısa kısa haberi

TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 17:52

TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi

Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 17:20

Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi

Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 16:34

Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi

Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi