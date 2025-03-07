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Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Biga Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade ve ailesinin eserlerinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.Hüseyinzade ile annesi Şenay Hüseyinzade ve babası ...