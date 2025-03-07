Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi

Biga Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade ve ailesinin eserlerinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.
Hüseyinzade ile annesi Şenay Hüseyinzade ve babası Yakup Hüseyinzade'nin 34 eserinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.
Serginin açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez'in katılımıyla kesildi.
Sergi, 14 Mart'a kadar açık kalacak.
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