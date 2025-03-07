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Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi
Edirne’de 7’den 70’e kadın orkestrası “Kadının T’elinden” adlı konserde müzik şöleni yaşattı haberi
Sındırgı’da kadınlar ürünlerini sergiledi haberi
Derin denizde boru indirme gemisi “Castorone” İstanbul Boğazı’ndan geçti haberi
Mudanya Kültürel Miras Konferansı gerçekleştirildi haberi
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Musa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı haberi
Balıkesir’de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda ASTTASAK mezuniyet töreni yapıldı haberi
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Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Biga Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade ve ailesinin eserlerinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.Hüseyinzade ile annesi Şenay Hüseyinzade ve babası ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi

Biga Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade ve ailesinin eserlerinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Hüseyinzade ile annesi Şenay Hüseyinzade ve babası Yakup Hüseyinzade'nin 34 eserinden oluşan resim sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez'in katılımıyla kesildi.

Sergi, 14 Mart'a kadar açık kalacak.

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