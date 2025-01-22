Çanakkale’de yaşlı kadın evde ölü bulundu haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Camikebir Mahallesi Gölcük Caddesindeki evinde yalnız yaşayan Elif Çınar'dan (73) bir süre haber alamayan yakınları, yaşlı kadını ikametinde hareketsiz halde buldu.

Durum, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede bir süredir hasta olan Çınar'ın öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının cenazesi daha sonra Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.