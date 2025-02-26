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Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi
İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi
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Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yat limanına giren caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.Kordon Boyu'nda bulunan yat limanında vatandaşlar teknelerin arasında hareket halinde b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi

Çanakkale'de yat limanına giren caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kordon Boyu'nda bulunan yat limanında vatandaşlar teknelerin arasında hareket halinde bir caretta caretta bulunduğunu fark edip durumu Çanakkale Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine belediyeye bağlı liman görevlileri deniz kaplumbağasının bulunduğu bölgeye gidip bir kepçe yardımıyla bota aldı.

Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve sağlıklı olduğu gözlenen caretta caretta daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Caretta

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