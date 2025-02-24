Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi

Çanakkale'deki Sarıçay'da erkek cesedi bulundu.
Barbaros Mahallesi'nden geçen Sarıçay'da, teknelerin arasında suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi
Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalarak ölen kişi defnedildi haberi