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Trakya’da iklim değişikliğine bağlı yer altı suyuna ulaşmada derinlik arttı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
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CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi

- "Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruzda çekilen halayları biz, İmamoğlu'yla da dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruzda çekilen halayları biz, İmamoğlu'yla da dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Saraçhane'deki belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Görüşmenin ardından Özel ve Hatimoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, olayları ve tehditleri, gerçek dayanışmayla ve sahici duygularla hep birlikte omuzladıklarını belirtti.

Sanal alemde kullanılan bazı ifadelerin, karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu ifade eden Özel, “Örneğin, nevruz halayları, kutlamalarını alıntılayıp dönüp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor. Efendim filanca yerle anlaştılar, bunun halayını çekiyorlar Ekrem İmamoğlu içerideyken.' gibi ifadelerin hiçbiri ne benim, ne herhangi bir CHP'linin nazara, itibarı aldığı, itibar gösterdiği ifadeler ya da paylaştığı duygular değildir.” ifadelerini kullandı.

Özel, nevruzun en başta baharı karşılama, umut, birliktelik, kardeşlik ve barış olduğunu dile getirerek, şunlar söyledi:

“Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruzda çekilen halayları biz, İmamoğlu'yla da dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz.”

Bu akşam ve yarın akşamki buluşmalarda, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerdeki kalabalıkların artarak devam etmesini ümit ettiklerini belirten Özel “Sözümüze, demokrasiye, attığı oya değer veren herkesi akşam 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Ayrıca pazar günü de CHP'lileri cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecekleri ön seçime davet ederken, yanına kurulacak dayanışma sandığına, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü tehlike ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özel, dayanışma için Hatimoğulları'na teşekkür etti.

– “Toplumsal barışa yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci”

Hatimoğulları da, dün sabah İmamoğlu'nun da içinde olduğu 106 kişilik bir listenin gözaltına alındığı haberiyle uyandıklarını söyledi.

Bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Hatimoğulları, “Tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, toplumsal barışa ve bu ülkede demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci.” değerlendirmesinde bulundu.

Hatimoğulları, en önemli hakları olan seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunduklarını anlatarak, bir ülkede sandığın, seçme ve seçilmenin ortadan kaldırılması durumunda geriye demokrasi namına hiçbir şeyin kalmayacağını ifade etti.

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