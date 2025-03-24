CHP Genel Başkanı Özel, “İBB Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuştu: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Milletin helal oylarıyla seçilmiş, bileği bu seçime kadar bükülmemiş ama onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar, büyük bir hadsizliğe ve haksızlığa girişmişlerdir.” dedi

Şişli'de bir otelde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı'na katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta şehit yakınlarını ve gazileri bugünkü iftar programına davet ettiğini ancak bir gün sonra gözaltına alındığı için programa katılamadığını söyledi.

Özel, “Bugün milletin helal oylarıyla seçilmiş, bileği bu seçime kadar bükülmemiş ama onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar, büyük bir hadsizliğe ve haksızlığa girişmişlerdir.” ifadesini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik 18 ayrı kanun maddesi düzenlemesi için çalıştıklarını ifade eden Özel, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanının umut verici açıklamalarını yakından takip ettiklerini, olumlu bir şey olursa tam destek vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Programın ardından plaket ve şehit toprağı takdim edilen Özel, “Emaneti aldık, Ekrem Başkanımıza yarın Silivri'de sizlerin selamlarını götüreceğiz. Burada, bu salonda sayın İmamoğlu'nun yokluğunun bir evladın, bir kardeşin yokluğu gibi hissedildiğinin farkındayım. En iyi dileklerle kendisine gidiyorum, sizlerin selamını ileteceğim, en kısa sürede de onu buraya getireceğiz.” dedi.