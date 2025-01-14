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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:

İSTANBUL (AA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin, “Hem Beşiktaş Belediyesinden hem Vatan Emniyet Müdürlüğünden avukatlarımızla süreci titizlikle ve dikkatle takip ediyoruz.” dedi.

Çelik, Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önündeki partililere hitap etti.

Gruba süreç hakkında bilgi veren Çelik, dünden beri Beşiktaş Belediyesinde olduğunu, geceyi de burada geçirdiğini söyledi.

Çelik, hukuksal süreci parti adına CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici ile İstanbul İl Başkanlığı Hukuk Komisyonu üyelerinin takip ettiğini aktararak, Rıza Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının da süreci yakından izlediğini dile getirdi.

Emniyette ifade süreçlerinin henüz başlamadığına değinen Çelik, şunları kaydetti:

“Vatan Emniyet Müdürlüğünde ifade süreçlerinin başlayacağı anı bekliyoruz. Hem Beşiktaş Belediyesinden hem Vatan Emniyet Müdürlüğünden avukatlarımızla süreci titizlikle ve dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dün akşam buradaydı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu dün buradaydı. Hem dün hem bugün sürekli Genel Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve partimizin üst kademesinin yöneticileriyle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Şu anda ilk etapta beklediğimiz nokta ifadelerin alınmaya başlanması. İfadeler alınmaya başlandıkça Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve avukatlarımız kademe kademe basını ve kamuoyunu bilgilendirecekler.”

Belediye binası önünde bekleyen partililer ise çeşitli sloganlar attı.

Başkanı
Beşiktaş Belediye
İstanbul
Parti

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