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Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışında konuştu: haberi
İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
CHP İstanbul İl Başkanlığından okulların ikinci dönemine ilişkin basın açıklaması haberi
İstanbul’da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapılıyor haberi
İstanbul’da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi haberi
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş’ta Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti: haberi
Sakarya’da “Depozito Saha Yönetim Sistemleri Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi haberi
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CHP İstanbul İl Başkanlığından okulların ikinci dönemine ilişkin basın açıklaması haberi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, yaptığı açıklamada, Bolu Kartalk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP İstanbul İl Başkanlığından okulların ikinci dönemine ilişkin basın açıklaması haberi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden 36 öğrencinin bugün okullarında ikinci döneme başlayamadığını söyledi.

Cömert, bu yangınla birlikte okulların ve yurtların güvenliğini bir kez daha düşünmek gerektiğine dikkati çekerek, “Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte de okullarımız yeterince denetlenmiyor.” dedi.

Çocuklar için en güvenilir alanlardan birisi olması gereken okulların birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne olduğunu dile getiren Cömert, şunları kaydetti:

“CHP olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı, hem görevde olan hem de atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için, çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için, maddi ve manevi olarak yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye, tüm bu sorunları gündeme getirmeye, bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz.”

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