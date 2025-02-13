CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı.

Karatepe, CHP Tekirdağ İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin “Ekonomi Takımı” olarak kentleri ziyaret etmeye devam ettiklerini söyledi.

Yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla kentleri ziyaret etmeyi sürdüreceklerini belirten Karatepe, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Karatepe, ziyaretlerinde vatandaşların ekonomik belirsizliğin bitmesini beklediklerini gördüklerini ifade etti.

Toplantının ardından Karatepe, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki Süleymanpaşa Kent Lokantası'nın açılışına katıldı.

Karatepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yüceer de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından lokantanın açılışı yapılarak katılımcılar tarafından vatandaşlara yemek dağıtıldı.