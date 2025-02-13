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İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi
Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi
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CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı.Karatepe, CHP Tekirdağ İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin "Ekonomi Takımı" olarak kentleri ziyaret etmeye devam ettikl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı.

Karatepe, CHP Tekirdağ İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin “Ekonomi Takımı” olarak kentleri ziyaret etmeye devam ettiklerini söyledi.

Yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla kentleri ziyaret etmeyi sürdüreceklerini belirten Karatepe, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Karatepe, ziyaretlerinde vatandaşların ekonomik belirsizliğin bitmesini beklediklerini gördüklerini ifade etti.

Toplantının ardından Karatepe, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki Süleymanpaşa Kent Lokantası'nın açılışına katıldı.

Karatepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yüceer de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından lokantanın açılışı yapılarak katılımcılar tarafından vatandaşlara yemek dağıtıldı.

Tekirdağ

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