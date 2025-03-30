CHP’nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı haberi

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde, üzerlerinde tabanca, polis ve koruma rozeti, yakın koruma yazılı kimlik kartı ele geçirilen 2 şüpheliye para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün CHP'nin miting düzenlediği Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda protokol kapısında 2 silahlı şüphelinin olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince muhafaza altına alınan D.İ. (19) ve S.E (25) isimli şüphelilerin üst aramasında 2 havalı tabanca, 2 telsiz ve telsizlere bağlı kulaklık, kelepçe, polis ve koruma rozeti bulunan 2 cüzdan, üzerinde yakın koruma yazılı 2 kimlik kartı ele geçirildi.
Haklarında “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun” kapsamında toplam 23 bin 954 lira ceza kesilen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.
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