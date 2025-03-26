Çikolata kistinde tanı, uzun yıllar sürebiliyor haberi

Bayındır Söğütözü ve Kavaklıdere Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Turgut Var, endometrioziste (çikolata kisti) tanının 7-10 yıl arası sürebileceğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, rahim iç zarının rahim dışında bulunması durumu olarak tanımlanan çikolata kisti, her 10 kadından 1'inde görülüyor.

Dünya genelinde 176 milyon kadının yaşadığı bu hastalığın en çok karşılaşılan semptomları arasında sancılı adet ağrısı (dismenore), kronik pelvik ağrı, yorgunluk, halsizlik, sırt ağrısı, bulantı ve kusma, düzensiz adet kanaması, idrar yaparken yanma, acı ve kan gelmesi, büyük tuvalet sırasında ağrı ve kanama, ağrılı cinsel ilişki yer alıyor. Hastalığın tanı ve tedavisinde geç kalınmaması adına bu belirtileri yaşayan kadınların uzmana başvurması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Turgut Var, hastalığın en belirgin ve sık görülen semptomunun adet sancısı olduğunu,özellikle ergenlik dönemi genç kızlarda bu durumun normal kabul edilmesi nedeniyle uzmana başvurmada geç kalındığını bildirdi.

Mesane ve bağırsak sorunlarının da çikolata kistiyle benzer belirtiler gösterebildiğine değinen Var, “Bu durum, tedavinin gecikmesine yol açabiliyor. Çikolata kistinin bazı formları, örneğin yumurtalıkta çikolata kisti dışında kalan formlar, daha karmaşık tanı yöntemleri gerektiriyor. İleri düzey ultrasonografi, MRI, kolonoskopi ve laparoskopi gibi tetkikler, doğru tanının konulmasında önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Var, yoğun adet ağrıları, adet düzensizlikleri, adet dışı kanamalar, karın ağrıları, sürekli yorgunluk ve halsizlik hali durumlarından en az ikisine olumlu yanıt veren kadınların hastalıktan şüphelenmesi gerektiğini, hastalığın birinci derece aile yakınlarında varlığının ise riski artırdığını aktardı.

Çikolata kistinin risk faktörlerinden bahseden Var, “Erken yaşta adet görmek, çok fazla ve sık adet kanaması, doğum sayısının az olması, sigara, kafein, alkol kullanımı ve rahimdeki yapısal anormallikler, hastalığın gelişmesinde etkili faktörler. Her yaşta görülebilen çikolata kisti, en sık üreme çağındaki kadınlarda gelişmekte. Çikolata kisti nedeniyle gebe kalmada zorluk yaşanabileceği unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

Prof. Var, hastalığa tanı konmasının zaman alabileceğine işaret ederek, “Endometriosiz tanısı, 7-10 yıl arası gibi çok uzun ve geç bir süreye yayılabiliyor. Farkındalık varsa, tanı daha kolay ve hızlı konulabiliyor. Erken tanı ve doğru tedavi yöntemleriyle hastalık tedavi edilebilir. Kadınlar, çikolata kisti belirtilerini ihmal etmemeli ve geç kalmadan kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalı.” değerlendirmesini yaptı.