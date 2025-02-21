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Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi
İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi
Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi
BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
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Çınarcık’ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde itfaiye ekipleri, Çınarcık'taki öğrenci yurtlarında yangın ve afetlere hazırlık eğitimi verdi.Çınarcık Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu ve personeli ile öğrencilerine y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çınarcık’ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi haberi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde itfaiye ekipleri, Çınarcık'taki öğrenci yurtlarında yangın ve afetlere hazırlık eğitimi verdi.

Çınarcık Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu ve personeli ile öğrencilerine yönelik uygulamalı yangın ve afetlere hazırlık eğitimi verdi.

İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere, herhangi bir tehlike durumunda bulundukları binayı nasıl boşaltmaları ve davranmaları gerektiği anlatıldı. Ardından öğrencilerle yurdun önünde bir araya gelerek yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Öğrenci

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