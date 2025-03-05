SON DAKİKA
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Tekirdağ’da 2 ayda 229 düzensiz göçmen yakalandı haberi
İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı haberi
Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi
Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Tekirdağ’da 2 ayda 229 düzensiz göçmen yakalandı haberi
İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı haberi
Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi
Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi

Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Gömeç ilçesinde çocukların kalp masajı yaparak hayata döndürdükleri yavru köpeğin ailesine öğretmenler tarafından kulübe yapıldı.Balıkesir’in Gömeç İlçesinde öğrenciler tarafından soğuktan şok geçirerek kalbi duran yavru köpeğe ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Gömeç ilçesinde çocukların kalp masajı yaparak hayata döndürdükleri yavru köpeğin ailesine öğretmenler tarafından kulübe yapıldı.

Balıkesir’in Gömeç İlçesinde öğrenciler tarafından soğuktan şok geçirerek kalbi duran yavru köpeğe yaptıkları kalp masajı ile gündem olan ve Gömeç İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde doğan yavrulara öğretmenler kulübe yaparak soğuktan etkilenmelerini engelledi.

Ahmet Tulun Himam İlkokulu öğretmenlerinden Murat Şen ve İbrahim Yaver ile Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Hasan Can Üstündağ okulların geri dönüşüm atıklarından yaptıkları kulübeyi okul bahçesinde bulunan hayvanlar için yerleştirdi.

Öğretmen Murat Şen “Okulumuzun geri dönüşüm atıklardan anne köpek ve yavruları için kulübe yaptık. Anne köpek için konserve mama alıp imam hatip okulumuzun öğretmenlerine teslim ettik.” dedi.

İlgili Haberler

Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 14:30

Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi

Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi
Yerel
5 Mart 2025, 14:30

Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi

Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 14:24

Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi

“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası”nın İstanbul ayağı yapıldı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:50

“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası”nın İstanbul ayağı yapıldı haberi

Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:24

Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi

Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:20

Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi

Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi