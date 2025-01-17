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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Akın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, AA muhabirleri ile fotomuhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş” fotoğrafını seçen Erenoğlu, “Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış işleri” fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Erenoğlu, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Klebher Vasquez'in “Kim kimi izliyor?”, “Spor” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Buruk bakış” başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, seçkide yer alan fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin sahadaki büyük emeklerini yansıttığını vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

“Biliyorum ki bu fotoğrafları çekmek için o anı yakalamak bazen saatler ve günler alıyor. Ben bu eserlere emek veren sahadaki tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin emeklerine sağlık diyorum. Bizler burada bir anket vasıtasıyla fotoğraflara oy verdik. Dolayısıyla beğendiğimiz karelere oy veriyoruz. Gönlümüz hangisine işaret ettiyse ona oy verdik. Ancak seçim kısmı bizler için de zor oldu. Hak eden arkadaşımızın kazanmasını diliyorum. Bu seçkide emeği bulunan tüm kademedeki ekibe teşekkürlerimi sunuyorum.”

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