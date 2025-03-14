ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı.

Fakülte binasında düzenlenen törende, Prof. Dr. Nurettin Arslan, görevi Prof. Dr. Onur Özbek'ten teslim aldı.

Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Karabulğu, akademik ve idari personelin katıldı.

Rektör Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, çalışmaları ve emekleri için Özbek'e teşekkür edip, göreve yeni atanan Arslan'a başarılar diledi.

Öte yandan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Esra Ercan, Ziraat Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Anıl Çay atandı.