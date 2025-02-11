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ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi
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ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve öğrencilerin eğitim dönemlerinde iş deneyimi kazanmalarını...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, “İŞKUR Gençlik Programı” protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve öğrencilerin eğitim dönemlerinde iş deneyimi kazanmalarını sağlayarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan “İŞKUR Gençlik Programı” kapsamında ÇOMÜ'de tören düzenlendi.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, “İŞKUR Gençlik Programı” protokolüne imza attı.

Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, program sayesinde 1406 öğrencinin 10 ay süreyle çalışıp, tecrübe ederek sektörlere hazır hale geleceklerini söyledi.

Daha önce yürütülen 7+1 ve 3+1 işbaşı eğitim modelleri olduğunu hatırlatan Rektör Cüneyt Erenoğlu, “Bunu uygulama kısmını daha da güçlendirecek bir çalışma oldu. Amacımız kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan nitelikli eleman istihdamını sağlamak. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu eğitim programlarıyla öğrencilerimizi teorik ve uygulamalı olarak eğittikten sonra bu programlar kapsamında da değerlendirip sektörlere birebir hazır hale getirmek istiyoruz.” dedi.

Cüneyt Erenoğlu, program kapsamında kontenjan olarak en yüksek istihdam sayısına sahip üniversiteler arasında yer aldıklarını sözlerine ekledi.

Yavuz da üniversitelerdeki öğrencilerin iş gücüne alışabilmesi ve kariyerleri açısından onlara bir fırsat sağlanabilmesi için yeni bir programın hayata geçirildiğini anlattı.

Programa katılacak her bir öğrencinin 140 günlük süreyle bu eğitimden yararlanabileceğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

“Uzaktan eğitim dışındaki diğer bütün kademelerdeki 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı öğrencilerimiz programımıza müracaat edebilecekler. Doktora, yüksek lisans, ön lisans, lisans olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğrencilerimiz programa müracaat edebilecek. Öğrencilerimiz İŞKUR web adresinden başvuru yapabilecekler. Aplikasyonumuzu telefonlarına indirerek orada müracaat edebilirler. Ayrıca İl Müdürlüğümüze de bizzat başvuru yapabileceklerdir.”

Eğitim
İşkur
Program

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