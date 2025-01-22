Çorlu’da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda polisin katılımıyla belirlenen noktalarda denetim yapıldı.
Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.
İlçe genelinde asayiş uygulamalarının süreceği belirtildi.
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