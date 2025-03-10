Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çevre yolunda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görüleceği belirtildi.
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