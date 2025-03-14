Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Esenler’de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki 2 bina tahliye edildi haberi
Eleman.net’ten yapay zeka destekli “Başvuru Değerlendirme Asistanı” haberi
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’den küresel enerji dönüşümü değerlendirmesi haberi
GÜNCELLEME – Tuzla’da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde çıkan yangın söndürüldü haberi