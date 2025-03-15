Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftarda bir araya geldi: haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, böylesine anlamlı bir günde iftar programını düzenleyen Bakanlığa teşekkür etti.

Salondakilerin yanı sıra her biri Allah'ın kendilerine emaneti olan tüm çocukların tek tek gözlerinden öptüğünü ifade eden Erdoğan, tüm kurumlarla birlikte üzerlerine titredikleri, gözleri gibi bakmaya gayret ettikleri her bir çocuğu sevgiyle selamladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Merhum Necip Fazıl'ın 'Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür/Biz akıl tutsağıyız, çocuktur ki asıl hür.' mısralarıyla tarif ettiği çocuklarımızın tamamına, Gazze ve Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki yürekleri sevgi dolu yavrularımıza selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Neşe ve sevincinizin hiç kaybolmamasını, heyecanınızın hiç azalmamasını, her gülüşünüzde yüzlerinizde güller açtıran tebessümlerinizin hayatınız boyunca hiç eksik olmamasını Rabb'imden niyaz ediyorum.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, konuşmasında devletin yaptığı hizmetlerden kısaca bahsettiğini anımsatan Erdoğan, “Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum, sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Sizler çok büyük bir ülkenin, tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır.” dedi.

– “Bugünün çocukları yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarının her anında çocukların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceksiniz.” diye konuştu.

Çocukların kendilerinden devralacakları bayrağı daha da yükseklere taşıyacaklarını belirten Erdoğan, ileride çocukların bugünlere şöyle bir dönüp baktıklarında, hangi işleri başardıklarını, Türkiye için nasıl büyük bir anlam ifade ettiklerini daha net göreceklerini kaydetti.

Erdoğan, “Kendinizle iftihar ederken, başarılarınızla gurur duyarken, sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak, onlara cesaret aşılayacaksınız.” dedi.

Hayatın uzun ve ince bir yol olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yolculukta inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Ancak insanın en büyük gücü, inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın, azmin ve gayretin önünde evelallah hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. Çünkü istikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler, geleceksiniz, bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz.”

– “İçinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum”

Devlet himayesindeki çocukların kendilerinin en kıymetli varlıkları olduğunu kaydeden Erdoğan, “Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak çocuklara tüm kalbiyle inandığını belirten Erdoğan, “Sizin kardan aydınlık, tertemiz yüreklerinize, içinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde inşallah geleceğin güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer Türkiye'sinin müjdesini görüyorum. Rabb'im hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin ramazanını tebrik ederek, “Soframıza bereket katan siz yavrularımızın her birini o ışık ve ümit saçan gözlerinizden tek tek öpüyorum. Bizlere bu anlamlı günü yaşattığınız, ramazan sevincinize bizleri de ortak ettiğiniz için sizlere ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da konuşma yaptı.