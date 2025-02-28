Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. yıl dönümü programında konuştu: (1) haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün 28'inci yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.” dedi.

Kanal 7 Medya Grubunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya grubunun mensupları ile basın, yayın ve iletişim camiasını selamladı.

Erdoğan, Kanal 7 Medya Grubunun 30'uncu kuruluş yılı münasebetiyle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirterek “Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu akşamın anlamlı bir akşam olduğunu kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Zira Ramazan-ı Şerif'in adımını atıyoruz, ilk teravih bu akşam icra ediliyor, kılınıyor ve başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'le müşerref oluyoruz. Sizlerin vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında kimi zaman canları pahasına görev yapan basın, yayın ve medya çalışanlarımıza saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Doğru, ilkeli, vicdanlı ve ahlaklı duruşuyla 1994'ten bu yana örnek bir yayıncılık başarısına imza atan Kanal 7 Medya Grubunun 30'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden itibaren yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir ekol haline gelen Kanal 7 ailesini yürekten kutluyorum. Bu ailede görev yapan muhabirinden kameramanına, editöründen yönetmenine, yapımcısından sunucusuna tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.”

– “Kanal 7 Medya Grubuna başarılarla dolu daha nice 30 yıllar temenni ediyorum”

“Bünyesindeki 3 televizyon kanalı, 1 radyo istasyonu ve 4 internet sitesiyle yayın faaliyetlerini sürdüren Kanal 7 Medya Grubuna başarılarla dolu daha nice 30 yıllar temenni ediyorum.” diyen Erdoğan, “Kuruluşundan bugüne halkın ve hakkın yanında olan, etik ve sorumlu yayıncılık prensibinden taviz vermeyen Kanal 7 ailesini gönülden tebrik ediyorum. Kanal 7'nin 30 yıllık meşakkatli olduğu kadar başarılı, bereketli ve şerefli yolculuğunda birçok kıymetli isim geldi geçti. Başta geçen sene vefat eden İdari İşler Müdürü Şentürk Kaplan olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum.” diye konuştu.

Mevla'dan emekleri zayi etmemesini dileyen Erdoğan, “Onları cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref eylesin. Bir dönem Kanal 7 bünyesinde çalışıp da artık emekliliklerini yaşayan personellerimize de hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinin başında özellikle bir hususu ifade etmek istediğini dile getirerek “Yaşı 30'un altında olan gençlerimizin çoğu Kanal 7'nin bu ülkedeki hak ve hürriyet mücadelesinde neye tekabül ettiğini doğal olarak fehmedemiyor. Bugün 28'inci yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.” dedi.

(Sürecek)