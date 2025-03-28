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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere Sakarya’da tepki gösterildi haberi

SAKARYA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere Sakarya'da te...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere Sakarya’da tepki gösterildi haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere Sakarya'da tepki gösterildi.

Orhan Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen grup adına konuşan Milli İrade Platformu Sakarya İl Başkanı Yahya Bakır, soruşturma kapsamında suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin, hukuki zeminde cevap vermek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkeyi kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla kampanya başlattıklarına şahit olduklarını söyledi.

Bakır, şunları kaydetti:

“Bu çevrelerin, yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. 1,5 yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır.

Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh var. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız.”

Basın açıklamasına, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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