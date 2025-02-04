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Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
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Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
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Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi

- Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder: - "Kadın çalışanlarımızın iş hayatındaki potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve onlara eşit fırsatlar sunmak Daikin olarak en önemli önceliklerimizden biri"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi

Daikin Türkiye, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından düzenlenen “Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni”nde istihdam kategorisinde “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, törende ödülü Daikin Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit, İnsan Kaynakları Uzmanları Nihal Okur ve Onur Kilit teslim aldı.

Şirketin mevcut kadın çalışan oranı yüzde 39 seviyesinde bulunurken, 2024'te Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde istihdam edilen çalışanların yüzde 48'ini kadınlar oluşturdu.

Daikin'in kadınların iş hayatına katılımını destekleyen “Sakura Kadın Girişimci” ve “Sakura Kadın Teknisyen” projeleri, kadın çalışanların mesleki gelişimini teşvik ederek sektörde daha fazla yer almalarını sağlıyor. Bu program kapsamında eğitimler, mentörlük çalışmaları ve kariyer gelişim fırsatları sunularak kadınların iş hayatında daha güçlü bir şekilde var olmalarına destek olunuyor.

– Daikin'den kadın istihdamına destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder, kadın istihdamına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Önder, şöyle devam etti:

“Kadın çalışanlarımızın iş hayatındaki potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve onlara eşit fırsatlar sunmak Daikin olarak en önemli önceliklerimizden biri. Bu ödül, kadın istihdamına verdiğimiz desteğin ve bu alandaki kararlılığımızın bir göstergesi. Aynı zamanda, sadece kendi başarımızı değil, içinde bulunduğumuz bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama vizyonumuzu da yansıtıyor. Bu değerli ödül için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”

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