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Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
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Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi

- Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer: - "Atölyenin kadın çalışanlarımızın güçlü yönlerini keşfetmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi

Daikin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi” düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Kadınlar Güçlüdür, Çünkü…” temasıyla düzenlenen atölyede, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekildi.

Kadın çalışanların duygusal, zihinsel ve sosyal bağlarını güçlendirirken, içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine olanak tanımayı amaçlayan etkinliğin moderatörlüğünü danışman ve eğitmen Efsun Yüksel Tunç üstlendi. Etkinlik kapsamında, kadınların ilham veren hikayeleri dinlendi.

İnteraktif aktivitelerle desteklenen atölye, kadın dayanışmasının gücü vurgulandı.

Şirket, kadınların iş hayatında güçlenmesine yönelik hayata geçirdiği “Sakura Kadın Girişimci” ve “Sakura Kadın Teknisyen” projeleriyle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atarken, “Global Women Trainee” programıyla da kadın yönetici adaylarını destekleyerek kariyer yolculuklarının başında onlara rehberlik etmeye de devam ediyor.

– Daikin, kadın istihdamına katkılarıyla ödüllendirildi

Şirketin kadın istihdamına yönelik çalışmaları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından düzenlenen “Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödüle layık görüldü.

Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde 2024'te çalışanların yüzde 48'ini kadınlardan oluşturan Daikin, törende “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünü aldı. Şirketin yeni hedefi çalışan kadın oranını yüzde 50'ye çıkarmak olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, kadının gücünün, kendini geliştirme yolunda ilerlemekten geçtiğini belirtti.

Dinçer, “Biz de Daikin olarak, faaliyet gösterdiğimiz topluma katkı sağlama felsefesiyle ilerliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı için birçok proje yürütüyor, gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sosyal sorumluluk projesi olarak değil bir kurum kültürü olarak görüyoruz. Özellikle bu atölyenin de kadın çalışanlarımızın güçlü yönlerini keşfetmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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