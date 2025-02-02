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Darıca’da “Kars Tanıtım Günleri” başladı haberi
Kocaeli’de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı haberi
Tekirdağ’da fesitvalde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı haberi
BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul’da basın toplantısında konuştu: haberi
Sakarya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı haberi
Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
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Darıca’da “Kars Tanıtım Günleri” başladı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Kars Tanıtım Günleri" başladı.Darıca Karslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Selimliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle Cami Mahallesi kapalı pazar alanında d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Darıca’da “Kars Tanıtım Günleri” başladı haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde “Kars Tanıtım Günleri” başladı.

Darıca Karslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Selimliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle Cami Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlikte, Kars yöresine ait kaz, peynir, bal gibi yöresel ürünler tanıtıldı.

Etkinlikte, Kars yöresi yazar ve şairleri eserlerini paylaştı.

İlçede 4 Şubat'a kadar devam edecek etkinliğin açılışına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldız ve Nail Çiler, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Darıca Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Ergül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

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