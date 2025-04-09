“Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışları başladı haberi

Decathlon'un isim sponsorluğundaki çocuk atletizm organizasyonu “Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı” atletizm yarışları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle düzenlenen “Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı” atletizm yarışları, bu yıl kapsamını daha da genişleterek daha fazla çocuğa sporu sevdirmeyi, daha çok genci atletizmle buluşturmayı hedefliyor.

Nisan geneline yayılan yoğun ve dinamik bir takvimle gerçekleştirilecek yarışlarda, 81 ilden, 10-14 yaş aralığında 2,2 milyon çocuğun pistlere çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek yarışmalarda, katılımcılar önce okullarında düzenlenen ön elemelerde mücadele edecek.

Şehir elemelerini geçen sporcular, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul'da gerçekleşecek bölge finallerine katılacak. Bölge finallerinde dereceye giren genç atletler ise, 3 Mayıs'ta İstanbul ENKA Atletizm Pisti'nde yapılacak büyük finalde yarışmaya hak kazanacak.

Büyük finalde yaş kategorilerinin en hızlısı seçilen 5 kız ve 5 erkek sporcu, 7-10 Ağustos'ta Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izleme fırsatı elde edecek.

– “Daha fazla çocuğa sporu sevdirmek için yola çıktık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı projesini ikinci kez hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Debray, geçen yıl 79 şehirden 2 milyondan fazla çocuğu harekete geçirdiklerini vurgulayarak, ikinci yıllarında bu etkiyi daha da büyütmek ve daha fazla çocuğa sporu sevdirmek için yola çıktıklarını aktardı.

Çıktıkları bu yolu, 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Büyük Final'de genç yeteneklerin heyecanına tanıklık ederek sonlandıracaklarına değinen Debray, şunları kaydetti:

“Dereceye giren 10 sporcumuzu da U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı izlemek için 7-10 Ağustos 2025'te Tampere, Finlandiya'ya götürerek onlara unutulmaz bir deneyim sunacağız. 'Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı' projesine inanan, destekleyen ve her çocuğa sporun büyüsünü hissettiren herkese teşekkür ediyorum. Gençlerin sporla büyümesine ve yeni başarı hikayeleri yazmasına katkı sağlamanın hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyorum.”