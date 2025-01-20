Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi

İSTANBUL (AA) – Decathlon'un koşu sporu markası KIPRUN, Fransız atlet Jimmy Gressier ile yeni işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl başlayan ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar sürecek işbirliği kapsamında KIPRUN, Gressier'a en üst düzey koşu ekipmanlarını tedarik ederek sporcunun resmi ortağı olacak.

Gressier, 5 bin metre ve 10 bin metrede ulusal rekorlarıyla uluslararası arenada tanınırken, 13:12'lik derecesiyle 5 kilometre yol yarışında Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.

Rekorlarının yanı sıra 5 kilometre (2020 ve 2023) ve 10 kilometre yol yarışlarında (2022) Fransa şampiyonluğu ünvanını defalarca kazanan başarılı atlet, Avrupa şampiyonalarında, özellikle 2017, 2018 ve 2019'da üç kez kazandığı bireysel U23 kros şampiyonluğuyla biliniyor. Gressier, 2021'de de büyükler kategorisinde gümüş madalya aldı.

KIPRUN işbirliğiyle Jimmy Gressier, bir yandan 2025 sezonundaki önemli mücadelelere hazırlanırken bir yandan da Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı hedefliyor.

Gressier, 1 Şubat'ta Boston'da gerçekleşecek John Terrier Classic 5 bin metre yarışına ve 8 Şubat'ta New York'ta gerçekleşecek 117. Millrose Games'in 2 mil koşusuna katılmayı planlıyor. En büyük hedefi ise 13 Nisan'da Leuven'de düzenlenecek Avrupa Yol Koşusu Şampiyonası'nda zirveyi zorlamak.

Uluslararası yeteneklerle işbirliği yapan KIPRUN, koşu seviyeleri ne olursa olsun tüm koşuculara ilham vermeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jimmy Gressier, “Kuzey Fransa'daki köklerime derinden bağlı biri olarak, ilk görüşmelerimizde KIPRUN'ın özgünlüğü ve bana duyduğu güven beni etkiledi. Decathlon'un koşu markasıyla çalışmak, sadece yeni ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmamı değil, aynı zamanda ortak değerlerimiz doğrultusunda uluslararası arenada başarı peşinde koşmamızı sağlayacak. İçtenlikle verdiğim bu karar, insana değer katan heyecan verici bir maceranın başlangıcı.” ifadelerini kullandı.

KIPRUN Lideri Anthony Dulieu da, Jimmy ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin, insani bir bağın yanı sıra hırs, cömertlik, cesaret gibi ortak değerlerin bir hikayesi olduğunu belirtti.

Dulieu, “Decathlon'un önde gelen markalarından KIPRUN, Kuzey Fransa'daki güçlü kökleriyle birlikte uluslararası alanda büyük hedeflere sahip. Jimmy, bu ortak yolculuğumuzu ve yeni ufukları keşfetme misyonumuzu mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Değerlerimize ve kimliğimize sadık kalarak KIPRUN'ı bir sonraki seviyeye taşıyan bu işbirliğinden gurur duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.