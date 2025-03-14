DeFacto FİT’ten tenis tutkunlarına özel koleksiyon haberi

DeFacto FİT, kadınlara özel olarak tasarlanan yeni tenis koleksiyonunu sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, moda markası DeFacto, spor giyimde zarafeti ve rahatlığı harmoni içinde sunan yeni tenis koleksiyonunu, moda tutkunlarıyla buluşturdu.

Kadınlara özel olarak tasarlanan DeFacto FİT'in yeni tenis koleksiyonu, özel kesimleri ve hareket özgürlüğü sunan esnek kumaşlarıyla sporseverlerin beklentilerini üst seviyeye çıkarıyor.

Minimalist çizgilerin çok yönlü bir şekilde harmanlandığı koleksiyonda, yüksek belli taytlar, crop polo yaka tişörtler ve rahat kesim eşofman takımları yer alıyor. Lacivert ve krem tonlarının hakim olduğu koleksiyon, tenis esintili baskılar ve sportif çizgilerle dinamik bir yaklaşım sergiliyor. Hafif ve nefes alabilen kumaşlar ise gün boyu konfor vadediyor.

Müşteriler, koleksiyonda yer alan parçaları DeFacto'nun internet adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından temin edebiliyor.